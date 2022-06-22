Из Мариуполя ежедневно эвакуируют до 120 мирных жителей — мэр 22 июня, 13:49 Цей матеріал також доступний українською Централизованной эвакуации из Мариуполя в сторону свободных территорий Украины нет (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Из Мариуполя волонтеры ежедневно вывозят на свободные территории Украины до 120 мирных жителей.

Об этом сообщил мэр города Вадим Бойченко на брифинге.

«Депортация в Россию продолжается. Они почти закрыли границы в сторону Украины. У нас есть такие лазейки „козьи тропы“, которыми мы сегодня можем вывозить местных жителей. Нет уже такой практики, к сожалению, чтобы Красный крест или ООН уехали, и мы вывозим тысячи людей. Благодаря нашим волонтерам мы ежедневно 60−120 мариупольцев вытаскиваем из этого ада», — рассказал он.

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Бойченко добавил, что на данный момент в Мариуполе остаются около 100 тысяч жителей, до 50 тысяч мариупольцев Россия депортировала на свои территории.

6 июня советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что российские оккупационные власти начинают закрывать захваченный Мариуполь на карантин. В ВОЗ начали подготовку к возможной вспышке холеры в городе.

Мариуполь заблокирован российскими оккупантами более трех месяцев. Действия военных РФ привели к масштабной гуманитарной катастрофе. Оккупанты разбомбили жилые кварталы города и гражданскую инфраструктуру и блокируют гуманитарную помощь, там погибли не менее 25 тысяч жителей.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщал, что из-за проблем с водоснабжением городу угрожает инфекционная катастрофа, до конца года могут умереть еще более 10 тысяч человек.

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