Оккупанты запретили учителям выезжать из Мариуполя, их убеждают выходить на работу силой — советник мэра

16 августа, 11:21
Оккупанты вводят новые ограничения в Мариуполе, на этот раз для учителей (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Оккупанты вводят новые ограничения в Мариуполе, на этот раз для учителей (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Российские оккупанты ввели запрет на выезд учителей из Мариуполя, на них перестали выдавать пропуска.

Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко в Telegram.

«В связи с тем, что громко анонсированные запуски большинства школ, лицеев и двух вузов провалились из-за отсутствия педагогов, учителям снова запрещен выезд из Мариуполя. Пропуска на них не выдаются», — отметил он.

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По словам Андрющенко, массово фиксируются случаи, когда оккупанты убеждают учителей выходить на работу силой.

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«Становятся массовыми факты „убеждения“ выхода на работу из-за побоев. Отдельные патрули посещают педагогов на дому и примерами объясняют необходимость сотрудничества. Все это происходит при содействии и сопровождении коллаборантов», — резюмировал он.

В конце июня советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что оккупанты начали проводить скрытую мобилизацию в Мариуполе под видом работы в охранной фирме.

Уже в июле стало известно, что к осени российские оккупанты планируют начать официальную мобилизацию местного населения.

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Мариуполь находится во временной российской оккупации с середины мая, когда защитники города покинули территорию завода Азовсталь.

Оборона города продолжалась более 80 дней.

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Действия военных РФ привели к масштабной гуманитарной катастрофе. Оккупанты разбомбили жилые кварталы города и гражданскую инфраструктуру и блокируют гуманитарную помощь, там погибли не менее 25 тысяч жителей.

После захвата города оккупанты начали проводить в самом Мариуполе и на въезде в город процедуру фильтрации. Местных жителей пускали в город только после прохождения фильтрационных лагерей.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Мариуполь Война России против Украины

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