Снос домов в Мариуполе: оккупанты будут расселять людей в уцелевшие квартиры выехавших жителей — советник мэра 30 июня, 13:45 Оккупанты планируют начать снос домов в Мариуполе с 1 июля (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

В Мариуполе российские оккупанты планируют расселять людей при выселении во время сноса домов в уцелевшие квартиры жителей, покинувших город.

Об этом рассказал советник мэра города Петр Андрющенко.

«Расселять людей при выселении планируют в незанятые уцелевшие квартиры. Инвентаризацию остатков жилищного фонда этих квартир будут проводить под видом „осмотра дома“. Квартиры, где не появится владелец в течение трех месяцев, будут признаны бесхозными и становятся собственностью Мариуполя», — написал он в своем Telegram.

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По словам Андрющенко, если появятся владельцы квартир, где уже живут люди, то собственников имущества будут расселять в другое свободное жилье.

Расселение в бетонные модули планируется не раньше августа. Людей будут заселят без внутренней отделки, в голые стены.

При этом. организация хранения личных вещей и мебели не планируется.

«Ваши сокровища — ваша проблема. Учитывая отсутствие каких-либо складов, кроме военных, люди будут вынуждены покидать мебель либо в квартирах, либо на улицах. Фактически оставаясь налегке», — добавил он.

Андрющенко уточнил, что начало активной фазы сноса планируется со второй декады июля. 1 июля будет обнародован общий перечень домов под снос.

«Когда и какой именно будет снесен — будут решать в зависимости от скандальности ситуации и наличия реальных жителей. Чем меньше жителей, тем скорее снос», — резюмировал он.

Мариуполь заблокирован российскими оккупантами более четырех месяцев. Действия военных РФ привели к масштабной гуманитарной катастрофе. Оккупанты разбомбили жилые кварталы города и гражданскую инфраструктуру и блокируют гуманитарную помощь, там погибли не менее 25 тысяч жителей.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщал, что из-за проблем с водоснабжением городу угрожает инфекционная катастрофа, до конца года могут умереть еще более 10 тысяч человек.

Оккупанты начали подготовку к сносу разрушенных ими же многоэтажек без разбора завалов, а людей выселять.

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