«Ад продолжается». Войска РФ штурмуют Азовсталь и пытаются подорвать мост для эвакуации — советник мэра Мариуполя 9 мая, 18:51 Цей матеріал також доступний українською Завод Азовсталь в Мариуполе, 8 мая 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты продолжают штурм завода Азовсталь в частично захваченном войсками РФ Мариуполе. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрюшенко.

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«Пока одни оккупанты шагают с простыней проспектами Мариуполя, другие продолжают штурм Азовстали», — написал он в Telegram.

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Андрюшенко добавил, что сегодня россияне сосредоточились на подрыве моста, по которому шла эвакуация, пытаясь максимально отрезать защитников Украины от возможности выхода.

«Ад продолжается. Искренне надеюсь, что наших героев удастся спасти. Мы все в безвозмездном долге перед ними», — написал он.

Россия не дает коридор защитникам Мариуполя, которые продолжают держать оборону на окруженном заводе. Они готовы эвакуироваться при поддержке третьей стороны со своим оружием, забрав раненых и тела погибших; защитники неоднократно просили применить к ним процедуру экстракции.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, что украинские власти просчитывают все возможные формулы и форматы для эвакуации украинских военных, которые остаются на окруженном заводе Азовсталь в Мариуполе.

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