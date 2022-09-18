«Фейерверк в День оккупированного города». Пьяные и испуганные российские военные развлекались автоматной стрельбой в Мариуполе 18 сентября, 13:51 Военные автомобили оккупантов (Фото:Петр Андрющенко/Telegram)

Вечером в субботу, 17 сентября, пьяные оккупанты устроили автоматную стрельбу в Приморском и Левобережном районе временно захваченного Мариуполя.

Об этом сообщил советник городского головы Петр Андрющенко в Telegram.

По его словам, причина стандартная – алкоголь и страх. Чтобы оправдать свое нахождение в тылу, россияне распространяют слухи о наличии ДРГ, подкрепляемых автоматными и пулеметными очередями во время комендантского часа.

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Отмечается, что никто из гражданских не пострадал.

Ранее сообщалось, что неспособность оккупантов нормализовать жизнь в Мариуполе и выполнить свои обещания приводит к усилению недовольства даже среди лояльной категории местного населения .

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