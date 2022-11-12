После бегства из Херсона. В Мариуполе значительно увеличилось количество российских войск и техники 12 ноября, 12:13 В Мариуполе фиксируют увеличение количества захватчиков и военной техники (Фото:Петр Андрющенко/Telegram)

После отступления россиян из Херсона во временно захваченном Мариуполе фиксируют рост движения вражеских военных колонн как с техникой, так и с БК, а также увеличение военных РФ.

Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко в Telegram.

«Два дня подряд в Мариуполе фиксируем последствия Херсонского отступления россиян. Стремительно увеличилось присутствие военных оккупантов как российских военных, так и "деревцев". Если до этого они двигались мимо города, то сейчас прибывают и останавливаются в Мариуполе. Расквартируются снова в пустых домах. квартирах мариупольцев», – рассказал он.

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Также Андрющенко сообщил, что в городе зафиксирован рост движения военных колонн как с техникой, так и с БК.

По меньшей мере, дважды днем колонны грузовиков количеством 40-60 автомобилей двигаются из направления Мангуш на выезд в направление Волноваха/Донецк. Также увеличивается количество остающейся техники в городе», — заявил Андрющенко.

По его словам, после Херсона Мариуполь уверенно превращается в главный военно-логистический хаб и тыловую базу оккупантов.

Накануне, 11 ноября, ВСУ зашли в Херсон, оккупированный с первых дней полномасштабной войны России против Украины. В городе развевались украинские флаги, в том числе над зданием ОГА.

Президент Украины Владимир Зеленский под вечер подтвердил, что ВСУ увольняют Херсон. Но, отметил он, город еще не полностью зачищен от российских оккупантов. В Минобороны отмечают, что зачистка города может занять несколько недель.

В общей сложности по состоянию на утро 12 ноября ВСУ уволили более 3 тыс. квадратных километров на юге. По данным Генштаба, украинские силы уже пришли к реке Днепр в отдельных районах Херсонской области.