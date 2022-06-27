«Оккупанты не планируют захоронение». В Мариуполе под завалами одного из домов найдены более 100 тел погибших — советник мэра 27 июня, 08:56 Цей матеріал також доступний українською Войска РФ разрушили почти все дома в Мариуполе, их планируют сносить без разбора завалов (Фото:Alexander Ermochenko/File Photo/Reuters)

В Мариуполе при обследовании одного из разрушенных домов в Левобережном районе обнаружили под завалами более 100 тел погибших.

Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.

«Мариуполь. Сейчас. Новые печальные находки. При обследовании зданий в Левобережном районе в доме с попаданием авиабомбы на перекрестке пр. Победы и бул. Меотиды обнаружены более 100 тел погибших от бомбардировки. Тела до сих пор под завалами», — отметил он.

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По словам Андрющенко, оккупанты не планируют изъятие и захоронение тел погибших мирных жителей.

Тем временем, по городу продолжается эксгумация.

«В приоритете дворы школ и детских садов. После эксгумации здесь обрабатывают ямы от запаха. На улицах и по дворам после эксгумаций обработка не производится», — резюмировал он.

Мариуполь заблокирован российскими оккупантами более четырех месяцев. Действия военных РФ привели к масштабной гуманитарной катастрофе. Оккупанты разбомбили жилые кварталы города и гражданскую инфраструктуру и блокируют гуманитарную помощь, там погибли не менее 25 тысяч жителей.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщал, что из-за проблем с водоснабжением городу угрожает инфекционная катастрофа, до конца года могут умереть еще более 10 тысяч человек.

Оккупанты начали сносить разрушенные ими же многоэтажки без разбора завалов, а людей выселять.

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