В Мариуполь начали завозить врачей из отсталых регионов России — советник мэра 23 июня, 12:56 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты обещают медикам из отсталых регионов России большую зарплату (Фото:Андрющенко Time/Telegram)

Оккупанты начали завозить в захваченный Мариуполь врачей из отсталых регионов России.

Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.

По его словам, приезжают в основном медики из Абхазии, Чувашии и других отсталых регионов России.

Руководит ими глава комитета Госдумы России по здравоохранению Бадма Башанкаев, который публично призывал «ампутировать» Украину.

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«Зов сердца» заключается в повышенной заработной плате, которая в несколько раз превышает получаемую в России. Зов сердца оккупанта всегда из-за нулей в доплатах", — резюмировал Андрющенко.

6 июня советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что российские оккупационные власти начинают закрывать захваченный Мариуполь на карантин. В ВОЗ начали подготовку к возможной вспышке холеры в городе.

В Мариуполе также наблюдается нехватка инсулина, он низкого качества.

Мариуполь заблокирован российскими оккупантами более трех месяцев. Действия военных РФ привели к масштабной гуманитарной катастрофе. Оккупанты разбомбили жилые кварталы города и гражданскую инфраструктуру и блокируют гуманитарную помощь, там погибли не менее 25 тысяч жителей.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщал, что из-за проблем с водоснабжением городу угрожает инфекционная катастрофа, до конца года могут умереть еще более 10 тысяч человек.

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