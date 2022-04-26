В Мариуполе российские оккупанты заставляют мужчин работать за еду — советник мэра
Мужчины в Мариуполе вынуждены разбирать завалы, чтобы не умереть с голода (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)
В Мариуполе российское оккупанты заставляют мужчин работать за еду, сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.
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«Оккупанты перешли к позорной практике обеспечения еды мужчин исключительно в случае вовлеченности в работы. Поэтому мужчины вынуждены принимать участие в разборе завалов, обустройство братских могил буквально, чтобы не умереть с голоду. Без преувеличений», — написал он в своем Telegram.
Андрющенко добавил, что в городе катастрофически не хватает еды.
Медицинская помощь в Мариуполе также недоступна.
«Оккупанты анонсировали открытие первой „больницы“ в помещении стоматологического центра Апполония в Левобережном районе. Что, пожалуй, говорит об истинной подготовленности оккупантов, их заботе о гражданских и реальном состоянии других больниц города», — резюмировал советник мэра.
Мариуполь остается заблокированным российскими оккупантами почти два месяца. Они систематически обстреливают гражданскую инфраструктуру города. По предварительным оценкам, там погибли уже от 5 до 20 тысяч человек. Оккупанты заметают следы зверств и преступлений, сжигая тела людей в мобильных крематориях.
В городе еще оставались примерно 120 тысяч мирных жителей, которые не могут уехать из-за действий армии РФ. Оккупанты не прекращают обстрелы даже после договоренностей о гуманитарных коридорах и блокируют помощь горожанам. Часть мариупольцев принудительно вывозится на территорию ОРДО или в Россию.
Мариуполь продолжают защищать бойцы полка Азов, украинская морская пехота, мотострелки. В настоящее время они сосредоточены на территории завода Азовсталь. Кроме украинских военных, там находятся жители города, среди них женщины и дети, которые нашли единственное убежище от российских обстрелов в подземных тоннелях и бункерах завода.
Российские войска сбрасывали многотонные авиационные бомбы на Азовсталь, несмотря на то, что там находятся мирные жители.
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