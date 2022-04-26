В Мариуполе российские оккупанты заставляют мужчин работать за еду — советник мэра 26 апреля, 13:44 Цей матеріал також доступний українською Мужчины в Мариуполе вынуждены разбирать завалы, чтобы не умереть с голода (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

В Мариуполе российское оккупанты заставляют мужчин работать за еду, сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.

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«Оккупанты перешли к позорной практике обеспечения еды мужчин исключительно в случае вовлеченности в работы. Поэтому мужчины вынуждены принимать участие в разборе завалов, обустройство братских могил буквально, чтобы не умереть с голоду. Без преувеличений», — написал он в своем Telegram.

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Андрющенко добавил, что в городе катастрофически не хватает еды.

Медицинская помощь в Мариуполе также недоступна.

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«Оккупанты анонсировали открытие первой „больницы“ в помещении стоматологического центра Апполония в Левобережном районе. Что, пожалуй, говорит об истинной подготовленности оккупантов, их заботе о гражданских и реальном состоянии других больниц города», — резюмировал советник мэра.

Мариуполь остается заблокированным российскими оккупантами почти два месяца. Они систематически обстреливают гражданскую инфраструктуру города. По предварительным оценкам, там погибли уже от 5 до 20 тысяч человек. Оккупанты заметают следы зверств и преступлений, сжигая тела людей в мобильных крематориях.

В городе еще оставались примерно 120 тысяч мирных жителей, которые не могут уехать из-за действий армии РФ. Оккупанты не прекращают обстрелы даже после договоренностей о гуманитарных коридорах и блокируют помощь горожанам. Часть мариупольцев принудительно вывозится на территорию ОРДО или в Россию.

Мариуполь продолжают защищать бойцы полка Азов, украинская морская пехота, мотострелки. В настоящее время они сосредоточены на территории завода Азовсталь. Кроме украинских военных, там находятся жители города, среди них женщины и дети, которые нашли единственное убежище от российских обстрелов в подземных тоннелях и бункерах завода.

Российские войска сбрасывали многотонные авиационные бомбы на Азовсталь, несмотря на то, что там находятся мирные жители.

21 апреля российский диктатор Владимир Путин приказал министру обороны РФ Сергею Шойгу «отменить штурм» промышленной зоны у завода Азовсталь в Мариуполе, назвав его «нецелесообразным». Ранее президент Владимир Зеленский предупреждал, что убийство защитников в Мариуполе поставит точку в переговорах с Россией.



22 апреля представитель ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что Россия не отказалась от штурма Азовстали и планирует привлечь росгвардейцев и структуры ФСБ РФ для дальнейшего наступления.



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