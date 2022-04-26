В Мариуполе российские оккупанты заставляют мужчин работать за еду — советник мэра

26 апреля, 13:44
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Мужчины в Мариуполе вынуждены разбирать завалы, чтобы не умереть с голода (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Мужчины в Мариуполе вынуждены разбирать завалы, чтобы не умереть с голода (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

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В Мариуполе российское оккупанты заставляют мужчин работать за еду, сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.

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«Оккупанты перешли к позорной практике обеспечения еды мужчин исключительно в случае вовлеченности в работы. Поэтому мужчины вынуждены принимать участие в разборе завалов, обустройство братских могил буквально, чтобы не умереть с голоду. Без преувеличений», — написал он в своем Telegram.

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Андрющенко добавил, что в городе катастрофически не хватает еды.

Медицинская помощь в Мариуполе также недоступна.

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«Оккупанты анонсировали открытие первой „больницы“ в помещении стоматологического центра Апполония в Левобережном районе. Что, пожалуй, говорит об истинной подготовленности оккупантов, их заботе о гражданских и реальном состоянии других больниц города», — резюмировал советник мэра.

Мариуполь остается заблокированным российскими оккупантами почти два месяца. Они систематически обстреливают гражданскую инфраструктуру города. По предварительным оценкам, там погибли уже от 5 до 20 тысяч человек. Оккупанты заметают следы зверств и преступлений, сжигая тела людей в мобильных крематориях.

В городе еще оставались примерно 120 тысяч мирных жителей, которые не могут уехать из-за действий армии РФ. Оккупанты не прекращают обстрелы даже после договоренностей о гуманитарных коридорах и блокируют помощь горожанам. Часть мариупольцев принудительно вывозится на территорию ОРДО или в Россию.

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Мариуполь продолжают защищать бойцы полка Азов, украинская морская пехота, мотострелки. В настоящее время они сосредоточены на территории завода Азовсталь. Кроме украинских военных, там находятся жители города, среди них женщины и дети, которые нашли единственное убежище от российских обстрелов в подземных тоннелях и бункерах завода.

Российские войска сбрасывали многотонные авиационные бомбы на Азовсталь, несмотря на то, что там находятся мирные жители.

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21 апреля российский диктатор Владимир Путин приказал министру обороны РФ Сергею Шойгу «отменить штурм» промышленной зоны у завода Азовсталь в Мариуполе, назвав его «нецелесообразным». Ранее президент Владимир Зеленский предупреждал, что убийство защитников в Мариуполе поставит точку в переговорах с Россией.


22 апреля представитель ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что Россия не отказалась от штурма Азовстали и планирует привлечь росгвардейцев и структуры ФСБ РФ для дальнейшего наступления.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Мариуполь Война России против Украины

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