В Мариуполе оккупанты заставляют мирных жителей надевать белые ленты для «приманки» снайперов — советник мэра 14 апреля, 14:11 Цей матеріал також доступний українською Российские оккупанты захватили отдельные районы Мариуполя (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

В Мариуполе российские оккупанты заставляют мирных жителей надевать на себя белую ленту как отметку «свой».

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Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.

«Фактически, таким образом, россияне еще раз используют гражданское население для „приманки“ для снайперов и воинов нашего войска. Поскольку именно такая отметка используется русской армией и может быть ошибочно принята нашими за реального врага», — написал он.

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Андрющенко добавил, что оккупанты вводят отдельные пропуска — разрешения передвижения по городу.

«Уточняем, но в сочетании со спец отметками „свой“ все это напоминает реальную сегрегацию и превращение Мариуполя в реальное гетто для украинцев по кальке нацистов во Львове и Польше. Уже даже не удивляет», — резюмировал советник мэра.

Мариуполь находится в осаде с 1 марта. В городе нет воды, света, тепла и связи. Многие не могут найти своих родных, которые остались в городе с момента полномасштабного вторжения России и блокады оккупантами. Погибших, которых некому похоронить, коммунальные службы хоронят в братских могилах. Могилы также появились во дворах жилых домов и на улицах города.

Некоторые районы Мариуполя контролируются российскими оккупантами. Они обстреливают город с земли, воздуха и моря.

Президент Владимир Зеленский говорил, что оборона Мариуполя позволяет удерживать позиции украинских войск на востоке государства, благодаря этому у Украины более твердые позиции на переговорах с Россией.

В городе остается около 100 тысяч мирных жителей, которые не могут уехать из-за действий армии РФ. Оккупанты не прекращают обстрелы даже после договоренностей о гуманитарных коридорах. Часть мариупольцев силой вывозят на территорию подконтрольной РФ «ДНР» или России.





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