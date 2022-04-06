Сжигают тела своих жертв. В Мариуполе российские оккупанты запустили мобильные крематории — горсовет 6 апреля, 13:39 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты собирают тела погибших от обстрелов на захваченных улицах города (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

В Мариуполе российские оккупанты запустили мобильные крематории и начали сжигать тела погибших от их обстрелов жителей города.

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Как сообщили в горсовете Мариуполя, высшее руководство России приказало уничтожить любые свидетельства преступлений своей армии в городе после того, как весь мир увидел зверства, совершенные российскими оккупантами в Буче.

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Там отметили, что жертвами России в Мариуполе могли стать десятки тысяч гражданских.

«Поэтому Россия не спешит давать зеленый свет миссии Турции и другим инициативам по спасению и полной эвакуации Мариуполя. Кроме того, всех потенциальных свидетелей зверств оккупантов пытаются идентифицировать через фильтрационные лагеря и уничтожить», — добавили в горсовете.

Там рассказали, что оккупанты привлекли к сбору тел погибших местных коллаборантов и боевиков «ДНР».

«Они собирают и сжигают тела убитых в результате российского вторжения жителей Мариуполя. Координирует работу этих групп непосредственно самопровозглашенный мэр-коллаборационист Константин Иващенко. Многие годы он с приспешниками неоднократно пытался захватить власть, но в конце концов ему удалось стать разве что директором мариупольского крематория», — резюмировали в горсовете.

Мариуполь находится в осаде с 1 марта. В городе нет воды, света, тепла и связи. Многие не могут найти своих родных, которые остались в городе с момента полномасштабного вторжения России и блокады оккупантами. Погибших, которых некому похоронить, коммунальные службы хоронят в братских могилах.

Российские оккупанты блокируют централизованную эвакуацию из города. Люди могли покинуть Мариуполь только на частном транспорте или пешком.

По последним данным, в Мариуполе с момента блокады погибли около 5000 мирных жителей, 210 из них — дети. На данный момент там остаются около 100 тысяч человек.

Некоторые районы Мариуполя контролируются российскими оккупантами. Они также принудительно вывозят мариупольцев на территорию РФ.





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