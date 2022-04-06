Сжигают тела своих жертв. В Мариуполе российские оккупанты запустили мобильные крематории — горсовет

6 апреля, 13:39
Цей матеріал також доступний українською
Оккупанты собирают тела погибших от обстрелов на захваченных улицах города (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Оккупанты собирают тела погибших от обстрелов на захваченных улицах города (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

В Мариуполе российские оккупанты запустили мобильные крематории и начали сжигать тела погибших от их обстрелов жителей города.

Война России против Украины — главные события 6 апреля

Как сообщили в горсовете Мариуполя, высшее руководство России приказало уничтожить любые свидетельства преступлений своей армии в городе после того, как весь мир увидел зверства, совершенные российскими оккупантами в Буче.

Видео дня

Там отметили, что жертвами России в Мариуполе могли стать десятки тысяч гражданских.

Читайте также:
«Есть гуманитарная миссия». Зеленский назвал причину, по которой сейчас невозможна военная деблокада Мариуполя

«Поэтому Россия не спешит давать зеленый свет миссии Турции и другим инициативам по спасению и полной эвакуации Мариуполя. Кроме того, всех потенциальных свидетелей зверств оккупантов пытаются идентифицировать через фильтрационные лагеря и уничтожить», — добавили в горсовете.

Там рассказали, что оккупанты привлекли к сбору тел погибших местных коллаборантов и боевиков «ДНР».

Читайте также:
Россия готовит масштабную провокацию в Мариуполе, чтобы обвинить украинских военных в преступлениях оккупантов — СБУ

«Они собирают и сжигают тела убитых в результате российского вторжения жителей Мариуполя. Координирует работу этих групп непосредственно самопровозглашенный мэр-коллаборационист Константин Иващенко. Многие годы он с приспешниками неоднократно пытался захватить власть, но в конце концов ему удалось стать разве что директором мариупольского крематория», — резюмировали в горсовете.

Мариуполь находится в осаде с 1 марта. В городе нет воды, света, тепла и связи. Многие не могут найти своих родных, которые остались в городе с момента полномасштабного вторжения России и блокады оккупантами. Погибших, которых некому похоронить, коммунальные службы хоронят в братских могилах.

Российские оккупанты блокируют централизованную эвакуацию из города. Люди могли покинуть Мариуполь только на частном транспорте или пешком.

Читайте также:
Город-крепость. За счет чего держится и как долго еще выдержит оборона Мариуполя — интервью

По последним данным, в Мариуполе с момента блокады погибли около 5000 мирных жителей, 210 из них — дети. На данный момент там остаются около 100 тысяч человек.

Некоторые районы Мариуполя контролируются российскими оккупантами. Они также принудительно вывозят мариупольцев на территорию РФ.

Редактор: Татьяна Габедава

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Мариуполь Крематорий Война России против Украины

Загрузка...
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X