«Тактика террора и геноцида». Оккупанты в Мариуполе запрещают детям общаться на украинском языке — Минобороны 17 июня, 15:40 Цей матеріал також доступний українською Спикер Минобороны Александр Мотузянык (Фото:Скриншот из видео Ukrinform TV/Youtube)

Спикер Минобороны Украины Александр Мотузянык подтвердил, что во временно захваченном Мариуполе оккупанты запрещают детям общаться на украинском языке.

«Захватчики продолжают применять против украинского населения тактику террора и геноцида. В частности, в оккупированном Мариуполе так называемое руководство учебных заведений запрещает детям общаться на украинском языке», — сказал он во время брифинга.

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Отмечается, что россияне угрожаю детям и родителям «непредсказуемыми последствиями».

Ранее о том, что оккупанты запрещают детям говорить на украинском, сообщал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, российские оккупанты объявили о продлении учебного года в Мариуполе до 1 сентября для «деукраинизации и подготовки к учебному году по российской программе».

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