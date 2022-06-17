«Тактика террора и геноцида». Оккупанты в Мариуполе запрещают детям общаться на украинском языке — Минобороны

17 июня, 15:40
Цей матеріал також доступний українською
Спикер Минобороны Александр Мотузянык (Фото:Скриншот из видео Ukrinform TV/Youtube)

Спикер Минобороны Александр Мотузянык (Фото:Скриншот из видео Ukrinform TV/Youtube)

Спикер Минобороны Украины Александр Мотузянык подтвердил, что во временно захваченном Мариуполе оккупанты запрещают детям общаться на украинском языке.

«Захватчики продолжают применять против украинского населения тактику террора и геноцида. В частности, в оккупированном Мариуполе так называемое руководство учебных заведений запрещает детям общаться на украинском языке», — сказал он во время брифинга.

Видео дня

Отмечается, что россияне угрожаю детям и родителям «непредсказуемыми последствиями».

https://www.youtube.com/embed/djGK0qVoPMM
Читайте также:
Пол Ниланд
Пол Ниланд
Леденящий душу сигнал украинцам. Зачем Путин убил Мариуполь

Ранее о том, что оккупанты запрещают детям говорить на украинском, сообщал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, российские оккупанты объявили о продлении учебного года в Мариуполе до 1 сентября для «деукраинизации и подготовки к учебному году по российской программе».

Редактор: Елизавета Кумбер

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Минобороны Украины Мариуполь Российские войска

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X