Даже на переменах. В Мариуполе оккупанты запрещают говорить детям в школах на украинском языке — советник мэра

16 июня, 10:36
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Оккупанты лишили детей каникул в захваченном Мариуполе (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Оккупанты лишили детей каникул в захваченном Мариуполе (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

В Мариуполе российские оккупанты запрещают школьникам разговаривать на украинском языке даже на переменах.

Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.

«Руководство школ запрещает подросткам, которые учились в украиноязычных школах использовать украинский даже на переменах», — отметил он в своем Telegram.

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По словам Андрющенко, коллаборационный директорат школ открыто угрожает «последствиями для детей и родителей», если будет слышен в общении украинский.

«ДенаZификация на всех уровнях по лучшим примерам срср», — резюмировал он.

В Мариуполе российские оккупанты объявили о продлении учебного года до 1 сентября.

Город был заблокирован российскими оккупантами почти три месяца. Действия российских военных привели к масштабной гуманитарной катастрофе.

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Оккупанты разбомбили жилые кварталы города и гражданскую инфраструктуру и блокируют гуманитарную помощь, там погибли по меньшей мере 25 тысяч жителей.

https://www.youtube.com/embed/fhAP_2i7xo0
Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Мариуполь Украинский язык Война России против Украины

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