Не впускают и не выпускают мужчин. В Мариуполе оккупанты усиливают фильтрацию и проводят перепись недвижимого имущества жителей — Денисова 29 апреля, 15:44 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты проводят фильтрационные мероприятия в Мариуполе (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Российские оккупанты усиливают фильтрационные мероприятия в заблокированном Мариуполе и проводят перепись недвижимого имущества жителей.

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Об этом сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова.

По ее словам, в город не впускают и не выпускают мужчин.

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«Чтобы въехать в город, нужно не только иметь бумагу о „фильтрации“, но и мариупольскую регистрацию или доказательства о том, что направляешься к родственникам первой линии — родителям или детям. При наличии „справки о фильтрации“ самый простой способ въезда в город через село Виноградное. Впрочем, там образовались большие очереди из-за усиленной проверки», — отметила она.

Денисова добавила, что оккупанты ввели дополнительные пункты проверки в самом городе.

«В фильтрационный лагерь села Безыменное вывезли почти всех мужчин. Даже после прохождения фильтрации их уже больше недели не выпускают домой», — уточнила омбудсмен.

Оккупанты также собирают данные об уцелевших квартирах с целью их инвентаризации и сбора данных о местонахождении владельцев.

Мариуполь остается заблокированным российскими оккупантами почти два месяца. Они систематически обстреливают гражданскую инфраструктуру города. По предварительным оценкам, там погибли уже от 5 до 20 тысяч человек. Оккупанты заметают следы зверств и преступлений, сжигая тела людей в мобильных крематориях.

В городе еще оставались примерно 120 тысяч мирных жителей, которые не могут уехать из-за действий армии РФ. Оккупанты не прекращают обстрелы даже после договоренностей о гуманитарных коридорах и блокируют помощь горожанам. Часть мариупольцев принудительно вывозится на территорию ОРДО или в Россию.

Мариуполь продолжают защищать бойцы полка Азов, украинская морская пехота, мотострелки. В настоящее время они сосредоточены на территории завода Азовсталь. Кроме украинских военных, там находятся жители города, среди них женщины и дети, которые нашли единственное убежище от российских обстрелов в подземных тоннелях и бункерах завода.

Российские войска сбрасывали многотонные авиационные бомбы на Азовсталь, несмотря на то, что там находятся мирные жители.

21 апреля российский диктатор Владимир Путин приказал министру обороны РФ Сергею Шойгу «отменить штурм» промышленной зоны у завода Азовсталь в Мариуполе, назвав его «нецелесообразным». Ранее президент Владимир Зеленский предупреждал, что убийство защитников в Мариуполе поставит точку в переговорах с Россией.

22 апреля представитель ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что Россия не отказалась от штурма Азовстали и планирует привлечь росгвардейцев и структуры ФСБ РФ для дальнейшего наступления.

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