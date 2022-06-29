Оккупанты собирают личные данные жителей Мариуполя: в украинской разведке назвали причину 29 июня, 12:28 Данные жителей Мариуполя собирают под предлогом сбора заявок о поврежденном жилье (Фото:Alexander Ermochenko/File Photo/Reuters)

Оккупанты собирают личные данные жителей Мариуполя под предлогом сбора заявок о поврежденном или разрушенном имуществе.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины в Telegram.

Там пояснили, что мариупольцы должны подать заявку на восстановление жилых помещений или возмещение, в случае, если отстроить их невозможно.

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В заявлении в обязательном порядке указывается, что имущество якобы было повреждено в результате обстрелов ВСУ. Также необходимо перечислить всех владельцев жилого помещения, а также зарегистрированных там граждан и предоставить информацию о месте их нынешнего пребывания.

«Если зарегистрированные в доме граждане выехали на подконтрольную Украине территорию или заграницу (кроме РФ и Беларуси), лиц, подавших заявки, вызывают на допрос. В дальнейшем требуют установить связь с уехавшими и попытаться заставить сотрудничать с оккупантами», — отметили в ГУР МО.

При этом, сам процесс восстановления жилых помещений до сих пор не начался. Случаев денежных компенсаций за разрушенное жилье, не подлежащее восстановлению, не зафиксировано.

Мариуполь заблокирован российскими оккупантами более четырех месяцев. Действия военных РФ привели к масштабной гуманитарной катастрофе. Оккупанты разбомбили жилые кварталы города и гражданскую инфраструктуру и блокируют гуманитарную помощь, там погибли не менее 25 тысяч жителей.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщал, что из-за проблем с водоснабжением городу угрожает инфекционная катастрофа, до конца года могут умереть еще более 10 тысяч человек.

Оккупанты начали сносить разрушенные ими же многоэтажки без разбора завалов, а людей выселять.





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