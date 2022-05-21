В захваченном Мариуполе оккупанты пытаются восстановить работу порта — Генштаб ВСУ

21 мая, 07:59
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Порт Мариуполя находится под контролем оккупантов (Фото:Скриншот видео Андрющенко Time/Telegram)

Порт Мариуполя находится под контролем оккупантов (Фото:Скриншот видео Андрющенко Time/Telegram)

Российские оккупанты пытаются восстановить работу порта в захваченном Мариуполе.

Война России против Украины — главные события 21 мая

Об этом сообщили в Генштабе Вооруженных сил Украины.

«В Мариуполе противник принимает меры по восстановлению функционирования порта. В частности, проводит разминирование припортовой инфраструктуры», — отметили там.

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Другие подробности в Генштабе не сообщили.

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Мариуполь был заблокирован российскими оккупантами почти три месяца. Действия российских военных привели к масштабной гуманитарной катастрофе. Оккупанты разбомбили жилые кварталы города и гражданскую инфраструктуру и блокируют гуманитарную помощь, там погибли по меньшей мере 25 тысяч жителей.

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Мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщал, что из-за проблем с водоснабжением городу угрожает инфекционная катастрофа, до конца года могут умереть еще более 10 тысяч человек. Украинский омбудсмен Людмила Денисова сказала, что оставшиеся в Мариуполе почти 170 тысяч жителей страдают от голода из-за действий российских оккупантов.

Защитники Украины на заводе Азовсталь в Мариуполе держали оборону в полном окружении, там шли тяжелейшие бои. С начала полномасштабного вторжения России они уничтожили 6 тысяч оккупантов. Войска РФ наносили по Азовстали по несколько десятков ударов в сутки, используя авиацию, танки и тяжелую артиллерию.

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16 мая начался процесс по эвакуации украинских защитников с Азовстали. 20 мая президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что с завода эвакуировали почти всех военных.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Мариуполь Война России против Украины Генштаб ВСУ

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