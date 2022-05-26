«Цель — деукраинизация». В Мариуполе оккупанты объявили о продлении учебного года до 1 сентября — советник мэра

26 мая, 08:34
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Оккупанты решили открыть школы на фоне гуманитарного кризиса в Мариуполе (Фото:Pavel Klimov/File Photo/Reuters)

Оккупанты решили открыть школы на фоне гуманитарного кризиса в Мариуполе (Фото:Pavel Klimov/File Photo/Reuters)

В Мариуполе российские оккупанты объявили о продлении учебного года до 1 сентября.

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Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.

«То есть без каникул. Основная цель — деукраинизация и подготовка к учебному году по российской программе. Детям все лето будут (вбивать в голову) преподавать русский язык и литературу, историю россии и математику на русском», — пояснил он.

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По словам Андрющенко, оккупанты планируют открыть девять школ, но удалось убедить всего 53 учителя.

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«По 6 учителей на школу — яркая иллюстрация русского образования в Мариуполе при оккупации», — резюмировал он.

Мариуполь был заблокирован российскими оккупантами почти три месяца. Действия российских военных привели к масштабной гуманитарной катастрофе. Оккупанты разбомбили жилые кварталы города и гражданскую инфраструктуру и блокируют гуманитарную помощь, там погибли по меньшей мере 22 тысячи жителей.

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Мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщал, что из-за проблем с водоснабжением городу угрожает инфекционная катастрофа, до конца года могут умереть еще более 10 тысяч человек. Украинский омбудсмен Людмила Денисова сказала, что оставшиеся в Мариуполе почти 170 тысяч жителей страдают от голода из-за действий российских оккупантов.

25 мая российские оккупанты начали выдачу паспортов РФ жителям оккупированного Мариуполя.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Мариуполь Учебный год Война России против Украины

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