Оккупанты прекратили выдавать гумпомощь жителям Мариуполя — горсовет

27 июля, 16:32
Оккупанты хотят привлечь местных жителей на разбор завалов (Фото:Горсовет Мариуполя/Telegram)

Оккупанты хотят привлечь местных жителей на разбор завалов (Фото:Горсовет Мариуполя/Telegram)

Российские оккупанты прекратили выдавать гуманитарную помощь жителям Мариуполя.

Об этом сообщили в пресс-службе горсовета в Telegram.

«Оккупанты прекратили выдавать гуманитарную помощь в Мариуполе. Это очередное издевательство над жителями, чтобы заставить их пойти на унизительные, а порой и опасные работы по разбору завалов и разминированию города», — отметили там.

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В горсовете уточнили, что теперь получить продуктовые наборы могут только дети.

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«И это при наличии гуманитарной помощи. А мы понимаем, что это значит — ждать можно будет месяцами. Так выглядит „забота“ от оккупантов», — резюмировали в мэрии Мариуполя.

Мариуполь заблокирован российскими оккупантами более пяти месяцев. Действия военных РФ привели к масштабной гуманитарной катастрофе. Оккупанты разбомбили жилые кварталы города и гражданскую инфраструктуру и блокируют гуманитарную помощь, там погибло не менее 25 тысяч жителей.

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Мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщал, что из-за проблем с водоснабжением городу угрожает инфекционная катастрофа, до конца года могут умереть еще более 10 тысяч человек.

После захвата города оккупанты начали проводить в самом Мариуполе и на въезде в город процедуру фильтрации. Местных жителей пускали в город только после прохождения фильтрационных лагерей.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Мариуполь Война России против Украины

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