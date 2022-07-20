«Только за деньги». Оккупанты полностью остановили эксгумацию в Мариуполе, растет число импровизированных кладбищ — советник мэра

20 июля, 12:21
По данным мэрии, в Мариуполе погибли не менее 25 тысяч жителей (Фото:@alexdalsbaek/Twitter)

По данным мэрии, в Мариуполе погибли не менее 25 тысяч жителей (Фото:@alexdalsbaek/Twitter)

Российские оккупанты полностью остановили эксгумацию в Мариуполе, теперь ее проводят только за деньги.

Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко в Telegram.

«Эксгумация полностью остановлена. Теперь не стесняясь оккупанты прямо говорят, что эксгумация только за деньги. Все решение проблем мариупольцев мраzота превращает в бизнес», — отметил он.

Видео дня

Андрющенко добавил, что из-за такого решения растет количество импровизированных кладбищ.

Мариуполь заблокирован российскими оккупантами более пяти месяцев. Действия военных РФ привели к масштабной гуманитарной катастрофе. Оккупанты разбомбили жилые кварталы города и гражданскую инфраструктуру и блокируют гуманитарную помощь, там погибло не менее 25 тысяч жителей.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщал, что из-за проблем с водоснабжением городу угрожает инфекционная катастрофа, до конца года могут умереть еще более 10 тысяч человек.

Читайте также:

Место массового захоронения в Мангуше, сфотографированное со спутника, 30 марта 2022 года (Фото:Maxar Technologies/Handout via REUTERS) Братская могила в Мангуше: что известно о самом масштабном массовом захоронении с начала войны, в котором может быть до 9 тысяч погибших

После захвата города оккупанты начали проводить в самом Мариуполе и на въезде в город процедуру фильтрации. Местных жителей пускали в город только после прохождения фильтрационных лагерей.

Журналисты программы расследований Схемы сообщали, что места массовых захоронений в поселке Старый Крым возле Мариуполя увеличились вдвое по сравнению с началом мая.

27 июня Андрющенко сообщил, что при обследовании одного из разрушенных домов в Левобережном районе Мариуполя под завалами обнаружили более 100 тел погибших, которых оккупанты не собираются хоронить.

Редактор: Татьяна Габедава

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Мариуполь Эксгумация Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Михаил Федоров, министр цифровой трансформации Украины (Фото:Михаил Федоров / Facebook)
«Мы создали ПВО для киберпространства» /
Интервью с Михаилом Федоровым — о боях с ФСБшными хакерами и контратаки Украины онлайн
20 июля, 11:52
Политика
Георгий Скударь (Фото:hi.dn.ua)
Военное решение для большого игрока /
Что происходит с Новокраматорским машиностроительным заводом — интервью с Георгием Скударем
20 июля, 07:32
Компании / Рынки
Миллионы украинцев уехали и не спешат возвращаться (Фото:Hiroto Sekiguchi / The Yomiuri Shimbun via Reuters)
Хмельницкий, Деркач, Гут /
Как бизнес предлагает вернуть украинцев в страну и избежать демографической ямы — 7 мнений
20 июля, 07:05
Экономика
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X