«Только за деньги». Оккупанты полностью остановили эксгумацию в Мариуполе, растет число импровизированных кладбищ — советник мэра 20 июля, 12:21 По данным мэрии, в Мариуполе погибли не менее 25 тысяч жителей (Фото:@alexdalsbaek/Twitter)

Российские оккупанты полностью остановили эксгумацию в Мариуполе, теперь ее проводят только за деньги.

Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко в Telegram.

«Эксгумация полностью остановлена. Теперь не стесняясь оккупанты прямо говорят, что эксгумация только за деньги. Все решение проблем мариупольцев мраzота превращает в бизнес», — отметил он.

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Андрющенко добавил, что из-за такого решения растет количество импровизированных кладбищ.

Мариуполь заблокирован российскими оккупантами более пяти месяцев. Действия военных РФ привели к масштабной гуманитарной катастрофе. Оккупанты разбомбили жилые кварталы города и гражданскую инфраструктуру и блокируют гуманитарную помощь, там погибло не менее 25 тысяч жителей.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщал, что из-за проблем с водоснабжением городу угрожает инфекционная катастрофа, до конца года могут умереть еще более 10 тысяч человек.

После захвата города оккупанты начали проводить в самом Мариуполе и на въезде в город процедуру фильтрации. Местных жителей пускали в город только после прохождения фильтрационных лагерей.

Журналисты программы расследований Схемы сообщали, что места массовых захоронений в поселке Старый Крым возле Мариуполя увеличились вдвое по сравнению с началом мая.

27 июня Андрющенко сообщил, что при обследовании одного из разрушенных домов в Левобережном районе Мариуполя под завалами обнаружили более 100 тел погибших, которых оккупанты не собираются хоронить.





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