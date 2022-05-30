В Мариуполе оккупанты обустроили морг в помещении супермаркета — Денисова

30 мая, 14:56
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В Мариуполе может быть более 22 тысяч погибших мирных жителей (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

В Мариуполе может быть более 22 тысяч погибших мирных жителей (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Российские оккупанты обустроили морг в помещении супермаркета Мариуполя, сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова.

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«В Мариуполе российские оккупанты обустроили морг в помещении одного из супермаркетов в Левобережном районе по проспекту Свободы. Сюда захватчики свозят тела погибших, которые вымыло из могил при попытке восстановления водоснабжения, и частично эксгумированных. Их составили без соблюдения никаких санитарных требований прямо на полу помещения», — отметила она.

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По словам Денисовой, для захоронения в городе катастрофически не хватает людей и мест хранения тел погибших. Из-за этого в Москве началась отдельная рекрутинговая кампания патологоанатомов для направления в Мариуполь.

Мариуполь был заблокирован российскими оккупантами почти три месяца. Действия российских военных привели к масштабной гуманитарной катастрофе. Оккупанты разбомбили жилые кварталы города и гражданскую инфраструктуру и блокируют гуманитарную помощь, там погибли по меньшей мере 25 тысяч жителей.

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Мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщал, что из-за проблем с водоснабжением городу угрожает инфекционная катастрофа, до конца года могут умереть еще более 10 тысяч человек. Украинский омбудсмен Людмила Денисова сказала, что оставшиеся в Мариуполе почти 170 тысяч жителей страдают от голода из-за действий российских оккупантов.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Мариуполь Людмила Денисова Война России против Украины

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