Оккупанты начали проводить скрытую мобилизацию в Мариуполе под видом работы в охранной фирме — советник мэра

23 июня, 11:42
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Оккупанты пытаются привлечь местное население к охране окоп в Мариуполе (Фото:Alexander Ermochenko/File Photo/Reuters)

Оккупанты пытаются привлечь местное население к охране окоп в Мариуполе (Фото:Alexander Ermochenko/File Photo/Reuters)

Российские оккупанты проводят скрытую мобилизацию в захваченном Мариуполе.

Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.

«Оккупанты прибегают к новым вымыслам для обеспечения скрытой мобилизации в Мариуполе. Сейчас — через „трудоустройство в охранную фирму“. Предложения и призывы появились по всему городу», — отметил он в своем Telegram.

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По словам Андрющенко, оккупанты скрывают, что охранять придется окопы на передовой.

«Но кому нужна такая правда, когда у оккупационных властей жжет из-за нехватки пушечного мяса», — резюмировал он.

Мариуполь был заблокирован российскими оккупантами более трех месяцев. Действия военных РФ привели к масштабной гуманитарной катастрофе. Оккупанты разбомбили жилые кварталы города и гражданскую инфраструктуру и блокируют гуманитарную помощь, там погибли не менее 25 тысяч жителей.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщал, что из-за проблем с водоснабжением городу угрожает инфекционная катастрофа, до конца года могут умереть еще более 10 тысяч человек.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Мариуполь Мобилизация Война России против Украины

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