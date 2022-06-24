В сторону Запорожья. Оккупанты начали частично выпускать людей из Мариуполя — советник мэра 24 июня, 16:59 Цей матеріал також доступний українською Советник мэра призвал местных жителей не упустить возможность и эвакуироваться. (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Оккупанты начали частично выпускать людей из временно захваченного Мариуполя в сторону Запорожья, сообщил советник мэра города Петр Андрюшенко.

«Фиксируем смягчение режима на выезд в сторону Запорожья через Бердянск. Частично стали пропускать частные автомобили. Еще очень ограниченно, но начали», — пишет он в Telegram.

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Андрюшенко предположил, что таким образом оккупанты пытаются прикрыть свои маневры. При этом он призвал местных жителей не упустить возможность и эвакуироваться.

Также, по его данным, оккупанты в городе ввели комендантский час: для детей до 16 лет — с 21:00 до 05:00, для остальных — с 23:00.

«Нарушение оборачивается арестом с перспективой либо трудовой повинности на разборе мусора, либо фильтрационным лагерем», — добавил он.

Мариуполь заблокирован российскими оккупантами более трех месяцев. Действия военных РФ привели к масштабной гуманитарной катастрофе. Оккупанты разбомбили жилые кварталы города и гражданскую инфраструктуру и блокируют гуманитарную помощь, там погибли не менее 25 тысяч жителей.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщал, что из-за проблем с водоснабжением городу угрожает инфекционная катастрофа, до конца года могут умереть еще более 10 тысяч человек.

6 июня советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что российские оккупационные власти начинают закрывать захваченный Мариуполь на карантин. В ВОЗ начали подготовку к возможной вспышке холеры в городе.

В Мариуполе также наблюдается нехватка инсулина, он низкого качества. Также оккупанты начали завозить в город врачей из отсталых регионов России.

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