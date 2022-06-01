В Мариуполе оккупанты готовятся снести большинство зданий, людей выселяют буквально на улицу — советник мэра 1 июня, 11:52 Цей матеріал також доступний українською В Мариуполе оккупанты хотят снести здания, которые сами же разрушили (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Российские оккупанты хотят снести большинство зданий в Мариуполе, которые сами же и разрушили.

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Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.

«Оккупанты готовятся сносить большинство зданий, пострадавших от их же обстрелов. Два дня мобильные бригады из МЧС России и военных обходят уцелевшие квартиры, где проживают люди. Предупреждают, что с началом сноса зданий будет проведено переселение», — написал он в своем Telegram.

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По словам Анрющенко, владельцам построек, планирующих снести, вне зависимости от состояния квартир, выселяют буквально на улицу. На вопрос, где жить отвечают, что это не дело оккупационных властей.

«Людей пожилого возраста планируют компактно расселить в помещении общежитий по пр. Строителей, а в их квартиры будут заселены люди, задействованные на работах в порту, заводе Ильича и разборе завалов. Дают две недели на поиск жилья, если нет согласия на переселение», — добавил он.

Советник мэра подчеркнул, что так оккупанты воплощают одновременно два сценария — принуждение к депортации в Россию и принуждение к работе для людей трудоспособного возраста.

Мариуполь был заблокирован российскими оккупантами почти три месяца. Действия российских военных привели к масштабной гуманитарной катастрофе. Оккупанты разбомбили жилые кварталы города и гражданскую инфраструктуру и блокируют гуманитарную помощь, там погибли по меньшей мере 25 тысяч жителей.

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Мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщал, что из-за проблем с водоснабжением городу угрожает инфекционная катастрофа, до конца года могут умереть еще более 10 тысяч человек.



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