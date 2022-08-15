В Мариуполе оккупанты начали процесс «приватизации» коммерческой недвижимости — советник мэра

15 августа, 11:54
Войска РФ практически полностью разрушили Мариуполь перед его захватом (Фото:Alexander Ermochenko/File Photo)

Войска РФ практически полностью разрушили Мариуполь перед его захватом (Фото:Alexander Ermochenko/File Photo)

В Мариуполе российские оккупанты начали процесс «приватизации» коммерческой недвижимости. Они проводят «инвентаризацию» нежилых помещений.

Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко в Telegram.

По его словам, идея так называемой «приватизации» принадлежит коллаборанту Евгению Бодягину во исполнение поручения криминального куратора Петра Иванова.

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По ее итогам владельцы нежилых помещений будут вынуждены «поделиться» правом собственности с Ивановым и его приспешниками.

«Весь бизнес, больше торговли с земли на рынке, постепенно переходит под контроль криминальных структур с разрешения оккупантов», — добавил Андрющенко.

11 августа советник мэра Мариуполя сообщил, что в городе заметили два российских военных вертолета и кортеж черных внедорожников топ-чиновников РФ.

В конце июня советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что оккупанты начали проводить скрытую мобилизацию в Мариуполе под видом работы в охранной фирме.

Уже в июле стало известно, что к осени российские оккупанты планируют начать официальную мобилизацию местного населения.

Мариуполь находится во временной российской оккупации с середины мая, когда защитники города покинули территорию завода Азовсталь.

Оборона города продолжалась более 80 дней.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Мариуполь Война России против Украины

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