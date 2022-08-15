В Мариуполе оккупанты начали процесс «приватизации» коммерческой недвижимости — советник мэра
Войска РФ практически полностью разрушили Мариуполь перед его захватом (Фото:Alexander Ermochenko/File Photo)
В Мариуполе российские оккупанты начали процесс «приватизации» коммерческой недвижимости. Они проводят «инвентаризацию» нежилых помещений.
Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко в Telegram.
По его словам, идея так называемой «приватизации» принадлежит коллаборанту Евгению Бодягину во исполнение поручения криминального куратора Петра Иванова.
По ее итогам владельцы нежилых помещений будут вынуждены «поделиться» правом собственности с Ивановым и его приспешниками.
«Весь бизнес, больше торговли с земли на рынке, постепенно переходит под контроль криминальных структур с разрешения оккупантов», — добавил Андрющенко.
11 августа советник мэра Мариуполя сообщил, что в городе заметили два российских военных вертолета и кортеж черных внедорожников топ-чиновников РФ.
В конце июня советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что оккупанты начали проводить скрытую мобилизацию в Мариуполе под видом работы в охранной фирме.
Уже в июле стало известно, что к осени российские оккупанты планируют начать официальную мобилизацию местного населения.
Мариуполь находится во временной российской оккупации с середины мая, когда защитники города покинули территорию завода Азовсталь.
Оборона города продолжалась более 80 дней.
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