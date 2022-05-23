Под Мариуполем патрули кадыровцев задерживают людей, которые пытаются выехать в сторону Запорожья — советник мэра

23 мая, 15:10
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Оккупанты усиливают пропускной режим в Мариуполе (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Оккупанты усиливают пропускной режим в Мариуполе (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Выезды из захваченного Мариуполя начали патрулировать кадыровцы.

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Как сообщил советник мэра города Петр Андрющенко, под патруль подпадают прежде всего грунтовые дороги, ведущие в объезд Мангуша и Никольского в сторону Бердянска и Запорожья.

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«Местные сообщают, что вчера днем ​​в районе селе Демьяновка Мангусского района такой патруль задержал автомобиль с людьми, двигавшимися в сторону Бердянска. Людей раздели, осмотрели, прибегали к физическому насилию. Но потом повернули в сторону Мариуполя. При этом у водителя и пассажиров были справки о фильтрации, однако отсутствовал пропуск», — рассказал он.

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Андрющенко призвал на время воздержаться от эвакуации из города. Он добавил, что Украина работает над открытием официальных эвакуационных коридоров.

21 мая российские оккупанты ввели в Мариуполе и Мариупольском районе новую пропускную систему.

Войска РФ также готовятся провести мобилизацию в Мариуполе. Оккупанты проводят перепись мужчин, чтобы подготовиться к возможной мобилизации. Кроме того, мужчин принуждают приобщаться к «добровольным дружинам», которые будут патрулировать город вместе с российскими военными и так называемой «народной милицией ДНР».

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Мариуполь был заблокирован российскими оккупантами почти три месяца. Действия российских военных привели к масштабной гуманитарной катастрофе. Оккупанты разбомбили жилые кварталы города и гражданскую инфраструктуру и блокируют гуманитарную помощь, там погибли по меньшей мере 25 тысяч жителей.

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Мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщал, что из-за проблем с водоснабжением городу угрожает инфекционная катастрофа, до конца года могут умереть еще более 10 тысяч человек. Украинский омбудсмен Людмила Денисова сказала, что оставшиеся в Мариуполе почти 170 тысяч жителей страдают от голода из-за действий российских оккупантов.

Российские оккупанты вывозят украинцев в Россию и на территорию псевдореспублик, блокируя украинские гуманитарные коридоры и создавая фильтрационные лагеря.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Мариуполь Кадыровцы Война России против Украины

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