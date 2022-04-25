Из них 23 — дети. На Пасху оккупанты депортировали из Мариуполя в Россию почти 150 человек — заммэра 25 апреля, 15:51 Цей матеріал також доступний українською На Пасху оккупанты депортировали из Мариуполя в Россию почти 150 человек (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

На Пасху оккупанты депортировали из Мариуполя в страну-агрессор Россию 149 человек, из которых 23 — дети.

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Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

«Все срывы реальной эвакуации в Украину приводят к усилению депортации мариупольцев», — заявил он.

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По его словам, оккупанты не скрывают своих намерений — ограничить количество населения Мариуполя, расселить преимущественно в районе морского порта для обеспечения его обслуживания.

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