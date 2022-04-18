Младенец, женщины, пожилые. На Азовстали прячутся от обстрелов много гражданских 18 апреля, 02:33 Цей матеріал також доступний українською Завод Азовсталь в Мариуполе (Фото:REUTERS/Stringer)

Начальник патрульной полиции Мариуполя Михаил Вершинин заявил, что на территории завода Азовсталь в заблокированном городе от обстрелов российских оккупантов спрятались многие гражданские.



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«На территории завода Азовсталь находятся много гражданских: дети, в том числе и младенец, женщины, пожилые люди. Эти люди скрывались от обстрелов в убежищах завода, российским военным они не верят, поскольку видели, что происходит в городе», — сообщил Вершинин.

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Он отметил также, что оккупанты используют порядка 100 тысяч мариупольцев, чтобы замести следы преступлений. Людей заставляют раскапывать завалы и собирать трупы. Местному населению также надевают повязки — такие же, как у армии оккупантов.

«Обозначая гражданских таким образом, они ставят местное население в положение комбатантов. Затем специально отправляют этих людей на огневые точки, где те могут погибнуть», — заявил Вершинин.

Глава правительства Денис Шмыгаль сообщил, что защитники Мариуполя в очередной раз отвергли ультиматум России о сдаче города.

Мариуполь остается заблокированным российскими оккупантами уже больше месяца. Они систематически обстреливают инфраструктуру города. По предварительным оценкам, в Мариуполе погибли от пяти до 20 тысяч человек. Оккупанты заметают следы зверств и преступлений, сжигая тела людей в мобильных крематориях.

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