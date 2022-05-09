«Продолжаем защищать свой край». Командир пограничников на Азовстали записал видеообращение 9 мая, 16:47 Цей матеріал також доступний українською Завод Азовсталь в Мариуполе, 8 мая 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Пограничники на Азовстали продолжают оборонять Украину, сообщил начальник Донецкого пограничного отряда Валерий Падитель из частично захваченного войсками РФ Мариуполя.

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«Мы находимся в очень тяжелых условиях. Нечеловеческих. Но вместе с тем продолжаем защищать свой край», — сказал он в видеообращении.

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Падитель добавил, что украинские пограничники каждый день находятся на связи с украинскими властями и знают, что про них не забыли.

«Наш долг — защитить страну, восстановить ее целостность, сделать все, чтобы людьми, которые стоят на обороне города, в будущем гордились. Хочу подчеркнуть, правда на нашей стороне. Вера на нашей стороне. Бог на нашей стороне. Победа будет за нами. Слава Украине», — подчеркнул он.

Россия не дает коридор защитникам Мариуполя, которые продолжают держать оборону на окруженном заводе. Они готовы эвакуироваться при поддержке третьей стороны со своим оружием, забрав раненых и тела погибших; защитники неоднократно просили применить к ним процедуру экстракции.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, что украинские власти просчитывают все возможные формулы и форматы для эвакуации украинских военных, которые остаются на окруженном заводе Азовсталь в Мариуполе.

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