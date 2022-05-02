Российские оккупанты вывозят тела погибших жителей Мариуполя в грузовиках, в которых привозят гуманитарку — горсовет
Грузовики из гумконвоя зафиксированы возле разрушенных многоэтажек Мариуполя (Фото:Горсовет Мариуполя)
Российские оккупанты сначала привозят в Мариуполь гуманитарку, а затем на этих грузовиках вывозят тела погибших мирных жителей.
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Как сообщили в горсовете Мариуполя со ссылкой на свидетельства жителей города, сначала оккупанты привозят некоторые наборы с продуктами, а затем этими же фурами вывозят тела убитых мариупольцев, которых до сих пор достают из-под завалов разрушенных домов.
«На фото один из таких грузовиков, который сначала привез подобие гуманитарной помощи, а затем в него погрузили убитых мирных жителей города. Мир должен знать о военных преступлениях России против мирного населения Мариуполя и всей Украины», — добавили там.
Мариуполь заблокирован российскими оккупантами два месяца. Они систематически обстреливают гражданскую инфраструктуру города, там нет воды, света, тепла и связи. По предварительным оценкам, из-за атак россиян погибли до 22 тысяч мирных жителей города.
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