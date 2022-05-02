Российские оккупанты вывозят тела погибших жителей Мариуполя в грузовиках, в которых привозят гуманитарку — горсовет 2 мая, 15:11 Цей матеріал також доступний українською Грузовики из гумконвоя зафиксированы возле разрушенных многоэтажек Мариуполя (Фото:Горсовет Мариуполя)

Российские оккупанты сначала привозят в Мариуполь гуманитарку, а затем на этих грузовиках вывозят тела погибших мирных жителей.

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Как сообщили в горсовете Мариуполя со ссылкой на свидетельства жителей города, сначала оккупанты привозят некоторые наборы с продуктами, а затем этими же фурами вывозят тела убитых мариупольцев, которых до сих пор достают из-под завалов разрушенных домов.

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«На фото один из таких грузовиков, который сначала привез подобие гуманитарной помощи, а затем в него погрузили убитых мирных жителей города. Мир должен знать о военных преступлениях России против мирного населения Мариуполя и всей Украины», — добавили там.

Мариуполь заблокирован российскими оккупантами два месяца. Они систематически обстреливают гражданскую инфраструктуру города, там нет воды, света, тепла и связи. По предварительным оценкам, из-за атак россиян погибли до 22 тысяч мирных жителей города.

Чтобы скрыть следы своих преступлений, оккупанты привезли в Мариуполь не менее 13 мобильных крематориев. Также журналисты и власти Мариуполя сообщали об обнаружении по меньшей мере трех массовых захоронений мирных жителей.



В подземных укрытиях завода Азовсталь, который постоянно подвергается российским обстрелам и авиаударам, вместе с защитниками города находились не менее 1000 мирных жителей — женщины с детьми, пожилые люди и семьи украинских военных. Зная об этом, россияне продолжали наносить массированные удары по территории Азовстали. Всего, по подсчетам украинских властей, в Мариуполе могут быть заблокированы около 120 тысяч мирных жителей.

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