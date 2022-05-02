«Ситуация крайне тяжелая». Мариуполь в основном находится под контролем оккупантов — Минобороны Украины 2 мая, 15:42 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты в Мариуполе, 1 мая 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Мариуполь в основном находится под контролем войск РФ, сообщил спикер Минобороны Украины Александр Мотузянык.

Война России против Украины — главные события 2 мая

«Ситуация в Мариуполе крайне тяжелая. Оккупанты продолжают блокировать наши подразделения в районе завода Азовсталь. Блокируют гуманитарные коридоры», — сказал он во время брифинга.

Видео дня

Мотузянык добавил, что есть определенные договоренности с оккупантами об организации коридора эвакуации для жителей мариуполя на 2 мая.

«В основном город находится под контролем вооруженных сил РФ, там российские войска совершают преступления, пытаются проводить мероприятия по фильтрации населения. У нас есть ведомости о том, что население принудительно вывозится на территорию РФ. Такая сейчас ситуация», — подчеркнул он.

Мариуполь заблокирован российскими оккупантами два месяца. Они систематически обстреливают гражданскую инфраструктуру города, там нет воды, света, тепла и связи. По предварительным оценкам, из-за атак россиян погибли до 22 тысяч мирных жителей города.

Чтобы скрыть следы своих преступлений, оккупанты привезли в Мариуполь не менее 13 мобильных крематориев. Также журналисты и власти Мариуполя сообщали об обнаружении по меньшей мере трех массовых захоронений мирных жителей.

В подземных укрытиях завода Азовсталь, который постоянно подвергается российским обстрелам и авиаударам, вместе с защитниками города находились не менее 1000 мирных жителей — женщины с детьми, пожилые люди и семьи украинских военных. Зная об этом, россияне продолжали наносить массированные удары по территории Азовстали.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.