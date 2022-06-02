Под Мариуполем обнаружили новую «фильтрационною тюрьму» оккупантов, там находятся более 20 волонтеров — советник мэра
Оккупанты создали новую фильтрационную тюрьму в Волновахе (Фото:Петр Андрющенко/Telegram)
Российские оккупанты создали новую «фильтрационную тюрьму» на базе бывшей Волновахской исправительной колонии № 120.
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Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
«Судя по информации, именно здесь содержатся „неблагонадежные“ до вынесения приговора или прохождения фильтрации. Те, кто просто оказался подозрительным и не принадлежит к вышеназванным категориям», — рассказал он в своем Telegram.
Андрющенко добавил, что именно здесь находятся более 20 волонтеров, которые осуществляли вывоз мариупольцев в период эвакуации.
В середине мая стало известно, что оккупанты удерживают жителей Мариуполя в бывшей исправительной колонии № 52 в поселке Оленевка Донецкой области. Перед отправкой в колонию мариупольцев подвергали многочасовым допросам и пытали электрическим током.
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