В оккупированном Мариуполе детям не хватает еды, продукты хранятся в ненадлежащих условиях — горсовет 6 июля, 11:29 В одной из школ Мариуполя столовую организовали прямо на улице (Фото:Горсовет Мариуполя/Telegram)

В захваченном Россией Мариуполе дети находятся без достаточного количества еды.

Об этом сообщили в горсовете города.

Там показали одну из мариупольских школ, столовую там организовали прямо на улице.

«До войны в школе № 16 еду для детей готовили на современном оборудовании по всем международным стандартам. Качество было гарантировано. При русских оккупантах кухня обустроена во дворе заведения. Еды не хватает. Ее готовят в старых металлических кастрюлях», — отметили там.

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В горсовете добавили, что продукты хранятся в ненадлежащих условиях, а детей подвергают опасности: они могут отравиться и подцепить инфекционное заболевание.

Мариуполь заблокирован российскими оккупантами более четырех месяцев. Действия военных РФ привели к масштабной гуманитарной катастрофе. Оккупанты разбомбили жилые кварталы города и гражданскую инфраструктуру и блокируют гуманитарную помощь, там погибли не менее 25 тысяч жителей.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщал, что из-за проблем с водоснабжением городу угрожает инфекционная катастрофа, до конца года могут умереть еще более 10 тысяч человек.

В Мариуполе почти не осталось врачей, а местные жители умирают из-за нехватки лекарств.

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