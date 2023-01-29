Оккупанты выгоняют жителей прифронтовых городов Луганской области из дома — Гайдай 29 января, 22:53 Сергей Гайдай (Фото:Сергей Гайдай / Telegram)

По данным Луганской ОВА, российские оккупанты выгоняют жителей прифронтовых городов Кременная и Рубежное из домов без предоставления другого жилья.

Об этом заявил глава ведомства Сергей Гайдай в эфире общенационального телемарафона.



По его словам, российские военные отправляют местных жителей в глубь оккупированной территории региона, а прифронтовые города закрывают на въезд и выезд.

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«Они (оккупанты — ред.) очень боятся того, что кто-то из местных будет помогать Силам обороны, давать информацию о местоположениях личного состава, боекомплектах, скоплении техники. Усиливаются карательные, репрессивные меры», — сказал чиновник.

17 января Сергей Гайдай сообщил, что ВСУ продвигаются вперед возле Кременной и Сватового. Тогда он сказал, что враг постоянно перебарсывает резервы, но украинские военные ежедневно противодействуют этому нашествию.