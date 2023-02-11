Оккупанты отключили мобильный интернет в Луганской области — ОВА

11 февраля, 09:53
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Оккупационный оператор в Луганской области прекратил доступ к мобильному интернету (Фото:adrienn/pexels)

Оккупационный оператор в Луганской области прекратил доступ к мобильному интернету (Фото:adrienn/pexels)

По данным Луганской ОВА, российские оккупанты с субботы, 11 февраля, отключили мобильный интернет на временно захваченной территории области.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Telegram.

По данным ОВА, доступ к интернету прекратил оккупационный мобильный оператор МКС. В некоторых населённых пунктах эта услуга начала исчезать еще неделю назад. Таким образом оккупанты пытаются ограничить доступ жителей области к информации.

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«Абонплату за пакет россияне не меняли. Осталось еще выдать населению кнопочные телефоны и вернуться на 20 лет назад», — отметили в ведомстве, добавив, что в школах Луганской области захватчики массово проверяют смартфоны детей.

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3 февраля глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что российские оккупанты отключили мобильный интернет в части региона. По его словам, это может свидетельствовать о подготовке нового наступления россиян.

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Редактор: Артем Ющенко

Теги:   Интернет Луганская область Оккупант Война России против Украины

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