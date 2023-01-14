ВСУ понемногу продвигаются вперед на Кременском направлении — Луганская ОВА 14 января, 09:21 ВСУ (Фото:Генштаб ВСУ via Facebook)

В Луганской области украинским военным удается постепенно продвигаться вперед на Кременском направлении, заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире телемарафона в субботу, 14 января.

Он отметил, что ситуация в регионе тяжелая, но полностью контролируемая Силами обороны Украины.

«Со стороны Донецкой области под постоянными обстрелами населенный пункт Белогоровка. Все атаки противника там отбивают наши защитники. Что касается Харьковского направления, Сватовско-Кременского, то так же Стельмаховка, Макеевка, Червонопоповка, Кременная — эти населенные пункты подвергаются обстрелам. С этих направлений оккупанты пытаются атаковать. Но все атаки там отражаются. Более того, по Кременскому направлению нашим Силам обороны удается понемногу продвигаться вперед», — сказал Гайдай.

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По данным Генштаба ВСУ, украинские военные в течение пятницы, 13 января, отразили атаки россиян в районах 14 населенных пунктов Луганской и Донецкой областей. Враг сосредотачивает основные усилия на попытках полного захвата Донецкой области.

