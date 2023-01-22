Применили высокоточное оружие. ВСУ нанесли удар по захватчикам в оккупированной Кадиевке

22 января, 15:21
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Украинские военные (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Украинские военные (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Украинские военные в субботу, 21 января, нанесли удар по кадыровцам во временно оккупированной Кадиевке Луганской области.

Об этом сообщил Центр стратегических коммуникаций ВСУ в Telegram.

Отмечается, что защитники Украины применили высокоточное оружие для удара по бывшему профилакторию машиностроительного завода.

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«Недавно российские оккупанты сделали из него местоположение кадыровцев. Больше не будут!» — добавили в ведомстве.

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17 января глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что ВСУ продвигаются вперед возле Кременной и Сватового. Тогда он сказал, что враг постоянно перебрасывает резервы, но украинские военные ежедневно противодействуют этому нашествию.

Редактор: Артем Ющенко

Теги:   Луганская область Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Кадыровцы Война России против Украины Кадиевка

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