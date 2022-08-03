В Северодонецке падают аварийные многоэтажки: Гайдай опубликовал видео 3 августа, 08:38 В Северодонецке разрушено 90% жилых многоэтажек (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)

В захваченном российскими оккупантами Северодонецке начали падать аварийные многоэтажки.

Соответствующее видео опубликовал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram.

«В поврежденных россиянами домах находиться крайне опасно. Оставшиеся живут в уцелевших квартирах, некоторые — в подъездах и подвалах. Но там очень опасно. Если многоэтажка получила повреждения, она может в любой момент упасть», — отметил он.

Видео дня

Гайдай уточнил, что на видео разрушение дома на улице Партизанская. Аварийное здание упало посреди дня.

«Рядом проходили люди. Находился ли кто внутри — точно неизвестно. В то время пока россияне продолжают снимать пропагандистские сюжеты о „счастливой жизни“ жителей Луганщины, последние погибают под обломками необследованных многоэтажек», — добавил он.

Гайдай также рассказал, что происходит на линии фронта в Луганской области.

По словам главы ОВА, войска РФ все чаще применяют авиацию, так как не могут преодолеть оборонные укрепления ВСУ.

Основные усилия россияне сосредотачивают на Бахмутском направлении. За минувшие сутки вражеские авиаудары нанесены вблизи восьми населенных пунктов, расположенных на админгранице Луганской и Донецкой областей.

«Россияне хотят сковать действия ВСУ, чтобы не допустить их опрокидывания на другие угрожающие направления. Поэтому проводят многочисленные атаки одновременно с разных сторон. За последние сутки отражены девять попыток штурма оккупантов, которые на указанных участках вынуждены были отойти», — резюмировал Гайдай.

В конце июня украинские военные покинули промзону Северодонецка и отошли на более укрепленные позиции. В городе из-за обстрелов войсками РФ разрушено или повреждено 80% жилья. Похожая ситуация в Лисичанске.

В Северодонецке остается до 8 000 жителей, в Лисичанске — до 12 000.

3 июля Генштаб ВСУ сообщил, что после тяжелых боев за Лисичанск Силы обороны Украины вынуждены были отойти с занимаемых позиций и рубежей. Там объяснили, что в условиях кратного преимущества российских оккупантов в артиллерии, авиации, реактивных системах залпового огня, боеприпасах и количестве личного состава дальнейшая оборона города привела бы к фатальным последствиям.

Российские оккупанты до сих пор не контролируют 100% Луганской области.

За пять месяцев боев войска РФ смогли продвинуться в регионе на 30 километров.

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