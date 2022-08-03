В Северодонецке падают аварийные многоэтажки: Гайдай опубликовал видео

3 августа, 08:38
В Северодонецке разрушено 90% жилых многоэтажек (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)

В Северодонецке разрушено 90% жилых многоэтажек (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)

В захваченном российскими оккупантами Северодонецке начали падать аварийные многоэтажки.

Соответствующее видео опубликовал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram.

«В поврежденных россиянами домах находиться крайне опасно. Оставшиеся живут в уцелевших квартирах, некоторые — в подъездах и подвалах. Но там очень опасно. Если многоэтажка получила повреждения, она может в любой момент упасть», — отметил он.

Видео дня

Гайдай уточнил, что на видео разрушение дома на улице Партизанская. Аварийное здание упало посреди дня.

«Рядом проходили люди. Находился ли кто внутри — точно неизвестно. В то время пока россияне продолжают снимать пропагандистские сюжеты о „счастливой жизни“ жителей Луганщины, последние погибают под обломками необследованных многоэтажек», — добавил он.

Гайдай также рассказал, что происходит на линии фронта в Луганской области.

По словам главы ОВА, войска РФ все чаще применяют авиацию, так как не могут преодолеть оборонные укрепления ВСУ.

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Основные усилия россияне сосредотачивают на Бахмутском направлении. За минувшие сутки вражеские авиаудары нанесены вблизи восьми населенных пунктов, расположенных на админгранице Луганской и Донецкой областей.

«Россияне хотят сковать действия ВСУ, чтобы не допустить их опрокидывания на другие угрожающие направления. Поэтому проводят многочисленные атаки одновременно с разных сторон. За последние сутки отражены девять попыток штурма оккупантов, которые на указанных участках вынуждены были отойти», — резюмировал Гайдай.

В конце июня украинские военные покинули промзону Северодонецка и отошли на более укрепленные позиции. В городе из-за обстрелов войсками РФ разрушено или повреждено 80% жилья. Похожая ситуация в Лисичанске.

В Северодонецке остается до 8 000 жителей, в Лисичанске — до 12 000.

3 июля Генштаб ВСУ сообщил, что после тяжелых боев за Лисичанск Силы обороны Украины вынуждены были отойти с занимаемых позиций и рубежей. Там объяснили, что в условиях кратного преимущества российских оккупантов в артиллерии, авиации, реактивных системах залпового огня, боеприпасах и количестве личного состава дальнейшая оборона города привела бы к фатальным последствиям.

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Российские оккупанты до сих пор не контролируют 100% Луганской области.

За пять месяцев боев войска РФ смогли продвинуться в регионе на 30 километров.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Луганская область Северодонецк Война России против Украины

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