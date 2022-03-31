В Лисичанске в результате вражеского обстрела погиб ребенок, еще один получил ранения — ГСЧС

31 марта, 13:00
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В Луганской области в результате вражеского обстрела погиб ребенок (Фото:REUTERS/Stringer)

В Луганской области в результате вражеского обстрела погиб ребенок (Фото:REUTERS/Stringer)

В Лисичанске в результате вражеского обстрела погиб ребенок, которому было почти два года.

Война России против Украины — главные события 31 марта

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

В ведомстве заявили, что обстрелы в Луганской области не утихают.

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Также девочка восьми лет получила ранение, после операции ее состояние стабильно тяжелое.

Видео дня
https://www.youtube.com/embed/7s72m3gB9H0
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Луганская область Дети Война России против Украины

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