В Лисичанске в результате вражеского обстрела погиб ребенок, еще один получил ранения — ГСЧС
В Луганской области в результате вражеского обстрела погиб ребенок (Фото:REUTERS/Stringer)
В Лисичанске в результате вражеского обстрела погиб ребенок, которому было почти два года.
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Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
В ведомстве заявили, что обстрелы в Луганской области не утихают.
Также девочка восьми лет получила ранение, после операции ее состояние стабильно тяжелое.
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