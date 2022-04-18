Несмотря на призывы эвакуироваться. В Луганской области остается около 50 тысяч человек — ОГА 18 апреля, 16:46 Цей матеріал також доступний українською В Луганской области остается около 50 тысяч человек (Фото:REUTERS/Marko Djurica)

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, что в регионе остается ориентировочно 50 тысяч человек, если взять все населенные пункты, подконтрольные Украине.

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Об этом сообщает Суспільне.

«Мы стараемся даже не говорить каким образом мы перевозим людей на определенные железнодорожные станции, какие именно станции нам помогают, потому что как только мы озвучиваем это где-то в эфирах, то сразу российские военные туда и стреляют», — сказал он.

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Глава области добавил, что постоянно работает эвакуация и в Северодонецке, и в Лисичанске, а до недавнего времени была возможность вывозить людей из Кременной.

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По его словам, что касается местных властей на оккупированных территориях, то основная часть руководителей все же либо выехали на подконтрольные территории Украины, либо они не сотрудничают с оккупантами, хотя есть, несколько коллаборантов.

"Там, где выехали руководители местных органов самоуправления, то российские военные стремительно ищут хотя бы кого-то, чтобы назначить на должность, потому что надо же городами и населенными пунктами руководить. Надо отвечать за коммунальную всю инфраструктуру, а специалистов у них нет», – сказал он.

По его словам, оккупанты пытаются распространить российские нарративы.

«Цепляют борды: "Не бойтесь говорить по-русски" и это очень раздражает местных. Пугают и ищут проукраинских активистов», — сказал Гайдай.

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