В Луганской области оккупанты обустроили военный госпиталь в роддоме — ОВА

8 января, 09:31
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Российский оккупант (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Российский оккупант (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Российские захватчики закрыли роддом во временно оккупированном Антраците Луганской области. Там оккупанты обустроили себе военный госпиталь, сообщила Луганская ОВА в Facebook.

По данным ведомства, беременных женщин из роддома в Антраците вывезли в оккупированный Луганск.

В ОВА отметили, что сеть госпиталей захватчиков в регионе уже почти вычеркнула из карты гражданские медучреждения.

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7 января Луганская ОВА сообщила, что российские оккупанты под предлогом «лечения» вывезли в Москву почти 300 детей из Донбасса. Российские медики заявили о якобы обнаружении «серьезных травм» у части детей, но на самом деле «пациенты» не были в тяжелом состоянии.

Редактор: Артем Ющенко

Теги:   Луганская область Антрацит Роддом Военный госпиталь Война России против Украины

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