В Луганской области оккупанты обустроили военный госпиталь в роддоме — ОВА
Российский оккупант (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)
Российские захватчики закрыли роддом во временно оккупированном Антраците Луганской области. Там оккупанты обустроили себе военный госпиталь, сообщила Луганская ОВА в Facebook.
По данным ведомства, беременных женщин из роддома в Антраците вывезли в оккупированный Луганск.
В ОВА отметили, что сеть госпиталей захватчиков в регионе уже почти вычеркнула из карты гражданские медучреждения.
7 января Луганская ОВА сообщила, что российские оккупанты под предлогом «лечения» вывезли в Москву почти 300 детей из Донбасса. Российские медики заявили о якобы обнаружении «серьезных травм» у части детей, но на самом деле «пациенты» не были в тяжелом состоянии.