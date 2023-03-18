Оккупанты под видом учений пытаются скрыть тотальную мобилизацию в Луганской области — Генштаб ВСУ 18 марта, 08:04 Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexey Malgavko)

По данным украинских военных, российские захватчики объявили масштабные учения на временно оккупированной территории Луганской области, пытаясь скрыть тотальную мобилизацию местных мужчин.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в Facebook.



Отмечается, что оккупанты заявили о начале военных учений с привлечением всего призывного мужского населения Старобельска, Счастья, Нового Айдара, Новопскова и Нижнетеплого, владельцев паспортов так называемой «ЛНР» или России.

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«Таким образом оккупанты пытаются скрыть тотальную мобилизацию в вышеназванных населенных пунктах», — говорится в сообщении.

Также в Генштабе проинформировали, что во временно оккупированном Крыму между населенными пунктами Ишунь и Военка враг начал строительство фортификационных сооружений и окопов. К выполнению этих работ оккупанты принудительно привлекают гражданское население на безоплатной основе.

9 марта Центр национального сопротивления сообщил, что российские захватчики во временно оккупированных районах Луганской и Донецкой областей планируют начать мобилизацию 17-летних юношей для войны против Украины. Для этого оккупационные военкоматы призвали учебные заведения предоставить списки всех мальчиков 2006 года рождения.