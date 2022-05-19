«Враг уничтожает все». В Луганской области оккупанты бросили все силы, чтобы захватить трассу Лисичанск — Бахмут

19 мая, 15:40
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Оккупанты пытаются прорвать украинскую оборону в Луганской области (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

Оккупанты пытаются прорвать украинскую оборону в Луганской области (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

Ситуация в Луганской области остается сложной, ведь оккупанты бросили все силы, чтобы захватить Северодонецк и трассу Лисичанск — Бахмут.

Об этом сообщает глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram.

По его словам, если россияне захватят трассу, то отрежут всю область от сообщения с другими регионами. Эту задачу они пытались выполнить и раньше.

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Также Сергей Гайдай подчеркнул, что ситуация в Луганской области ухудшается, ведь российские оккупанты бросили все силы, чтобы любой ценой перерезать трассу Лисичанск — Бахмут. Если раньше они пытались прорвать оборону у Попасной и Белогоровки, то теперь эти попытки фиксируют и у Бахмута.

Если захватчики смогут перехватить трассу, это сделает невозможным эвакуацию и доставку гуманитарных грузов. Сейчас спасатели, несмотря на обстрелы, продолжают спасать людей от оккупантов и подвозить гуманитарную помощь.

Оккупанты обстреливают все населенные пункты Луганщины, которые подконтрольны Украине. В Северодонецке они добивают всю инфраструктуру касающуюся электричества, водоснабжения. Также обстреливают больницу, в которой до сих пор находятся медики.

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«Они просто хотят уничтожить город. В принципе как всегда. Везде, куда они приходят, там все сожжено и расстреляно. Мы и дальше продолжаем развозить гуманитарные грузы, заниматься эвакуацией. Здесь о ремонтах трудно что-то сказать. Уже почти ничего не осталось, что реально отремонтировать», — сказал Сергей Гайдай.

Несмотря на сложную ситуацию, Вооруженные Силы Украины продолжают защищать Луганщину от российских захватчиков. Хотя ситуация сложная, но отчаянная оборона продолжается.

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Редактор: Елена Басараб

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Теги:   Луганская область Сергей Гайдай Война России против Украины

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