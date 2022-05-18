Ситуация в Луганской области обостряется: оккупанты готовятся к наступлению и стягивают технику — Гайдай 18 мая, 10:01 Цей матеріал також доступний українською Сергей Гайдай сообщил об обострении ситуации в Луганской области (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что ситуация в регионе обостряется.

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У себя в Telegram он написал, что оккупационные войска РФ готовятся наступать, а в небе над Луганской областью заметили 15 вертолетов.

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«Рашисты продолжают стягивать вооружение и технику из РФ. Наступают на Северодонецком направлении, через Боровеньки пытались приблизиться к областному центру», — отметил Гайдай.

Он добавил, что за сутки оккупанты убили четырех мирных жителей, ранен ребенок в Горском.

Также оккупационные войска нанесли ракетно-бомбовые удары с самолетов Су-35.

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