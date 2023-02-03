Оккупанты увеличили количество атак в Луганской области: обострение идет со стороны Белогоровки и Кременной — Гайдай

3 февраля, 11:20
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Гайдай сообщил об обострении ситуации в Луганской области (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Гайдай сообщил об обострении ситуации в Луганской области (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Российские оккупационные войска увеличили количество атак в Луганской области. Обострение идет со стороны населенных пунктов Белогоровка и Кременная.

Об этом в эфире телемарафона сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, оккупанты бросают больше людей в наступление, но силы обороны сдерживают вражеские атаки и контролируют ситуацию.

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При этом он подчеркнул, что россияне заранее объявляют о якобы «взятии» того или иного населенного пункта, но это не соответствует действительности.

Гайдай также отметил, что в части Луганской области российские захватчики отключили мобильный интернет. Это может свидетельствовать о подготовке к полномасштабному вторжению.

Он добавил, что оккупанты боятся местных жителей, которые могут передавать ВСУ информацию о расположении техники и личного состава РФ.

https://www.youtube.com/watch?v=TUnPmaM8mhU
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Луганская область Сергей Гайдай Война России против Украины Кременная

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