Оккупанты увеличили количество атак в Луганской области: обострение идет со стороны Белогоровки и Кременной — Гайдай 3 февраля, 11:20 Гайдай сообщил об обострении ситуации в Луганской области (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Российские оккупационные войска увеличили количество атак в Луганской области. Обострение идет со стороны населенных пунктов Белогоровка и Кременная.

Об этом в эфире телемарафона сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, оккупанты бросают больше людей в наступление, но силы обороны сдерживают вражеские атаки и контролируют ситуацию.

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При этом он подчеркнул, что россияне заранее объявляют о якобы «взятии» того или иного населенного пункта, но это не соответствует действительности.

Гайдай также отметил, что в части Луганской области российские захватчики отключили мобильный интернет. Это может свидетельствовать о подготовке к полномасштабному вторжению.

Он добавил, что оккупанты боятся местных жителей, которые могут передавать ВСУ информацию о расположении техники и личного состава РФ.