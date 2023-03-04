Ездят по домам. Оккупанты ускоряют принудительную паспортизацию в Луганской области — ОВА 4 марта, 09:23 Паспорт РФ (Фото:vologda.portal.ru)

По данным Луганской ОВА, российские оккупанты в рамках ускорения принудительной паспортизации организовали выездные приемы документов от жителей временно захваченной части региона.

Об этом сообщила пресс-служба ОВА в Facebook.



Отмечается, что оккупанты ездят по населенным пунктам и ходят по дворам, проверяя наличие российских документов. Тех, у кого нет паспортов РФ, заставляют писать заявление на месте.

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В то же время в регионе значительно усложнено получение социальных выплат. В частности, в Сватовском районе оккупанты отключили банкоматы и таким образом лишили людей возможности людей снять наличные.

Россияне предложили пенсионерам и другим категориям населения, нуждающимся в социальной защите, обращаться за наличными деньгами в места выдачи. Однако многие люди физически не могут получить деньги из-за длинных очередей, в которых пожилые люди и лица с инвалидностью вынуждены стоять часами.

В конце февраля Генштаб ВСУ сообщил, что российские захватчики продолжают насильственную паспортизацию населения на временно оккупированной части Херсона. Для этого россияне ужесточили проверки на блокпостах и угрожали выселением всем гражданам, которые не получат российский паспорт.

