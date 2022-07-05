Ситуация в Луганской области. Кадыровцы расстреляли мечеть в Северодонецке, ВСУ уничтожают склады оккупантов в тылу — глава ОВА 5 июля, 21:21 У Донецьку вибухає склад (Фото:Типовий Донецьк/Telegram)

Кадыровцы в Северодонецке расстреляли мечеть, а ВСУ успешно уничтожают склады оккупантов в тылу, сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Во время видеообращения в Telegram Гайдай рассказал, что на оккупированных территориях россияне терроризируют местное население: ищут проукраинских активистов, семьи военнослужащих и уничтожают все украинское.

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«Я переписывался с имамом нашим. У него есть фотографии и доказательства того, что кадыровцы расстреляли мечеть в Северодонецке», — сказал Гайдай.

Также глава ОВА сообщил, что украинские защитники успешно уничтожают склады россиян в тылу. Гайдай добавил, что оккупанты несут значительные потери, а больницы и морги оккупантов переполнены.

«Уничтожают огромное количество и боекомплекта, и топлива. Это дает возможность предположить, что на определенном этапе они выдохнутся», — сказал он, добавив: у РФ остается огромное количество техники.

По его данным, на окраине Луганской области в районе Лисичанска идут тяжелые бои, а оккупанты перебрасывают туда всю технику, которая у них есть.

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