Россияне пытались штурмовать позиции ВСУ в Луганской области пехотой — Гайдай

26 февраля, 11:36
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Сергей Гайдай (Фото:Сергей Гайдай / Telegram)

Сергей Гайдай (Фото:Сергей Гайдай / Telegram)

По данным Луганской ОВА, украинские военные несколько дней назад отбили танковое наступление российских оккупантов в области, однако в субботу, 25 февраля, враг пытался совершать штурмы с помощью пехоты.

Об этом 26 февраля сообщил глава ведомства Сергей Гайдай в эфире Апостроф TV.

По его словам, попытки российского штурма были возле Кременной и Белогоровки.

Гайдай отметил, что в то же время на Сватовском направлении ситуация стабильная – там враг не совершает мощных наступлений.

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В целом ситуация в Луганской области остается стабильно напряженной, но под контролем Сил обороны.

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По данным Генштаба ВСУ, украинские военные в течение 25 февраля отразили 71 атаку российских оккупантов на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. Там враг сосредотачивает главные усилия на ведении наступления.

https://www.youtube.com/embed/YgQYJgSMbUc
Редактор: Артем Ющенко

Теги:   Луганская область Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Оккупант Сергей Гайдай Война России против Украины

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