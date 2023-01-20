Войска РФ стягивают мобилизованных и заключенных в Луганскую область — ОВА 20 января, 15:55 Оккупанты (Фото:ГУР)

По данным Луганской ОВА, российские оккупанты стягивают мобилизованных, заключенных и кадровых военных на Сватовское и Кременское направление в Луганской области.

Об этом в пятницу, 20 января, сообщил глава ведомства Сергей Гайдай в эфире общенационального телемарафона.

По его словам, оккупанты таким образом пытаются помешать продвижению ВСУ, которые освобождают регион «метр за метром».

Видео дня

Особенно российские военные «проседают» на Кременском направлении, куда перебрасывают также десантников и тяжелую технику.

17 января Сергей Гайдай сообщил, что ВСУ продвигаются вперед возле Кременной и Сватового. Тогда он сказал, что враг постоянно перебрасывает резервы, но украинские военные ежедневно противодействуют этому нашествию.

