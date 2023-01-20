Войска РФ стягивают мобилизованных и заключенных в Луганскую область — ОВА
Оккупанты (Фото:ГУР)
По данным Луганской ОВА, российские оккупанты стягивают мобилизованных, заключенных и кадровых военных на Сватовское и Кременское направление в Луганской области.
Об этом в пятницу, 20 января, сообщил глава ведомства Сергей Гайдай в эфире общенационального телемарафона.
По его словам, оккупанты таким образом пытаются помешать продвижению ВСУ, которые освобождают регион «метр за метром».
Особенно российские военные «проседают» на Кременском направлении, куда перебрасывают также десантников и тяжелую технику.
17 января Сергей Гайдай сообщил, что ВСУ продвигаются вперед возле Кременной и Сватового. Тогда он сказал, что враг постоянно перебрасывает резервы, но украинские военные ежедневно противодействуют этому нашествию.