Войска РФ стягивают мобилизованных и заключенных в Луганскую область — ОВА

20 января, 15:55
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Оккупанты (Фото:ГУР)

Оккупанты (Фото:ГУР)

По данным Луганской ОВА, российские оккупанты стягивают мобилизованных, заключенных и кадровых военных на Сватовское и Кременское направление в Луганской области.

Об этом в пятницу, 20 января, сообщил глава ведомства Сергей Гайдай в эфире общенационального телемарафона.

По его словам, оккупанты таким образом пытаются помешать продвижению ВСУ, которые освобождают регион «метр за метром».

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Особенно российские военные «проседают» на Кременском направлении, куда перебрасывают также десантников и тяжелую технику.

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17 января Сергей Гайдай сообщил, что ВСУ продвигаются вперед возле Кременной и Сватового. Тогда он сказал, что враг постоянно перебрасывает резервы, но украинские военные ежедневно противодействуют этому нашествию.

https://www.youtube.com/embed/gnSbZcT6-_k
Редактор: Артем Ющенко

Теги:   Заключенные Луганская область Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Сергей Гайдай Война России против Украины

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