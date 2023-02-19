Войска РФ пытаются продавить украинскую оборону на Кременском направлении — Гайдай 19 февраля, 13:04 Сергей Гайдай (Фото:Сергей Гайдай / Telegram)

По данным Луганской ОВА, российские оккупанты пытаются продавить украинскую оборону на Кременском направлении, а на Сватовском активно применяют бронированную технику и пехоту.

Об этом в воскресенье, 19 февраля, заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире общенационального телемарафона.



«На сегодняшний день самая тяжелая ситуация на Кременском направлении. Там больше всего обстрелов, атак, пробуют (россияне — ред.) где-то продавить нашу оборону. Так же неспокойно на Сватовском направлении, но на Сватовском у нас позиции более стабильные и там удается ежедневно подводить тяжелую технику. Недавно три БМП за один вечер сожгли как раз наши ребята», — сказал чиновник.

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Он добавил, что на всех направлениях продолжаются постоянные обстрелы, а тактика окупантов отличается из-за различий в ландшафте. На Сватовском направлении враг использует бронированные автомобили, которые пытаются максимально близко подъехать к украинским позициям, чтобы под прикрытием транспорта пехота заходила на позиции. А лесистая местность Кременной не позволяет этого сделать.

По словам Гайдая, сейчас ситуация на всех направлениях сложная, но полностью контролируемая украинскими военными.

Ранее Сергей Гайдай заявил, что на Кременском направлении россияне установили мощный комплекс радиоэлектронной борьбы, усложняющий полноценную эффективную работу квадрокоптеров и беспилотников. При этом враг увеличил количество атак и обстрелов Луганской области.