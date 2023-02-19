Войска РФ пытаются продавить украинскую оборону на Кременском направлении — Гайдай

19 февраля, 13:04
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Сергей Гайдай (Фото:Сергей Гайдай / Telegram)

Сергей Гайдай (Фото:Сергей Гайдай / Telegram)

По данным Луганской ОВА, российские оккупанты пытаются продавить украинскую оборону на Кременском направлении, а на Сватовском активно применяют бронированную технику и пехоту.

Об этом в воскресенье, 19 февраля, заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире общенационального телемарафона.

«На сегодняшний день самая тяжелая ситуация на Кременском направлении. Там больше всего обстрелов, атак, пробуют (россияне — ред.) где-то продавить нашу оборону. Так же неспокойно на Сватовском направлении, но на Сватовском у нас позиции более стабильные и там удается ежедневно подводить тяжелую технику. Недавно три БМП за один вечер сожгли как раз наши ребята», — сказал чиновник.

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Он добавил, что на всех направлениях продолжаются постоянные обстрелы, а тактика окупантов отличается из-за различий в ландшафте. На Сватовском направлении враг использует бронированные автомобили, которые пытаются максимально близко подъехать к украинским позициям, чтобы под прикрытием транспорта пехота заходила на позиции. А лесистая местность Кременной не позволяет этого сделать.

По словам Гайдая, сейчас ситуация на всех направлениях сложная, но полностью контролируемая украинскими военными.

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Ранее Сергей Гайдай заявил, что на Кременском направлении россияне установили мощный комплекс радиоэлектронной борьбы, усложняющий полноценную эффективную работу квадрокоптеров и беспилотников. При этом враг увеличил количество атак и обстрелов Луганской области.

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Редактор: Артем Ющенко

Теги:   Луганская область Оккупант Сергей Гайдай Война России против Украины Кременная

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