Российские оккупанты возили детей из Луганской области в зону боевых действий к российским солдатам — ЦНС

11 января, 09:17
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Российские оккупанты возили детей из Луганской области в зону боевых действий (Фото: Центр национального сопротивления)

Российские оккупанты возили детей из Луганской области в зону боевых действий (Фото: Центр национального сопротивления)

Россияне на рождественские праздники вывозили детей из временно оккупированных районов Луганской области в зону боевых действий на встречу с военными армии агрессора.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

В сообщении говорится, что на Рождество вблизи линии боевого столкновения в Луганской области состоялись религиозные мероприятия с участием военнослужащих 3-й общевойсковой армии РФ. К этим молебенам привлекли и детей, организованно вывезенных из оккупированных населенных пунктов в прифронтовую зону.

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«Главная цель — создание правильной пропагандистской картинки с детьми, военными и церковной символикой, несмотря на реальную угрозу обстрелов и гибели несовершеннолетних», — говорят в ЦНС.

По данным Центра, места проведения молебнов находились в зоне досягаемости артиллерии и беспилотников. Организаторы знали о рисках.

«Детей использовали как живой реквизит: их расставляли рядом с военными, заставляли стоять во время богослужений и участвовать в съемках. Часть детей доставляли автобусами через школы и так называемые патриотические объединения без реального согласия родителей», — говорят в организации.

Детей сопровождали подконтрольные оккупационной администрации священники, которые также благословляли военных и публично оправдывали присутствие детей на передовой. В частности, они объясняли это «единством» и «духовной поддержкой армии».

Как говорят аналитики ЦНС, отказ от участия в таких мероприятиях фиксируют российские ставленники, так что это может иметь последствия для семей — от давления на родителей до проблем в школах.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Луганская область Война России против Украины Российская агрессия Дети

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